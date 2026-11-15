Consulenza esterna contestata da Corte dei Conti. Ariminensis chiede chiarezza

L’associazione Ariminensis rilancia il caso, già segnalato anche da Forza Italia, di un incarico esterno legato ai lavori del Parco del Mare a San Giuliano, finito sotto la lente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al centro della vicenda c’è la determina n. 614 del 12 marzo 2025, con cui Palazzo Garampi ha affidato direttamente a un professionista esterno le indagini geognostiche, geofisiche e la relazione geologica per lo stralcio «Infrastrutture verdi nel lungomare di San Giuliano». Un contratto della durata di 60 giorni per un importo complessivo di 15.311 euro, comprensivo di IVA e contributo previdenziale.

Mentre l’Amministrazione aveva inquadrato l’operazione come un appalto di servizi tecnici — giustificandolo con la specializzazione richiesta, i carichi di lavoro e le scadenze — la magistratura contabile, con la deliberazione n. 46/2026/VSG, ha riqualificato la prestazione come incarico professionale esterno di supporto, riscontrando quattro criticità procedurali: l’assenza di una verifica preventiva sulle professionalità interne agli uffici comunali, la mancanza di una procedura comparativa tramite avviso pubblico, l’omessa richiesta di parere al Collegio dei revisori e il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 per le consulenze.

La Corte ha quindi trasmesso gli atti al sindaco e al Consiglio comunale per valutare eventuali responsabilità dirigenziali, oltre che alla Procura regionale contabile per verificare la sussistenza di un danno erariale, aspetto che resta comunque da accertare.

«Non si tratta di una questione personale, ma del rapporto tra istituzioni, cittadini e territorio», sottolinea Ariminensis, legando la vicenda al dibattito sulla ricandidatura del primo cittadino e ricordando che già nel 2022 il Comune aveva modificato il proprio regolamento sugli affidamenti diretti dopo precedenti rilievi. L'associazione chiede ora al sindaco di riferire formalmente in Consiglio comunale, rendendo pubblici determina, contratto, atti di liquidazione e un resoconto di tutti gli affidamenti analoghi disposti dal 2023 a oggi. Ricordando che "il futuro della città non può essere deciso senza un confronto vero con chi la vive ogni giorno".