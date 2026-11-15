  
Indietro
menu
menu

per il parco del Mare

Consulenza esterna contestata da Corte dei Conti. Ariminensis chiede chiarezza

In foto: un rendering del parco del Mare a San Giuliano
un rendering del parco del Mare a San Giuliano
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L’associazione Ariminensis rilancia il caso, già segnalato anche da Forza Italia, di un incarico esterno legato ai lavori del Parco del Mare a San Giuliano, finito sotto la lente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al centro della vicenda c’è la determina n. 614 del 12 marzo 2025, con cui Palazzo Garampi ha affidato direttamente a un professionista esterno le indagini geognostiche, geofisiche e la relazione geologica per lo stralcio «Infrastrutture verdi nel lungomare di San Giuliano». Un contratto della durata di 60 giorni per un importo complessivo di 15.311 euro, comprensivo di IVA e contributo previdenziale.

Mentre l’Amministrazione aveva inquadrato l’operazione come un appalto di servizi tecnici — giustificandolo con la specializzazione richiesta, i carichi di lavoro e le scadenze — la magistratura contabile, con la deliberazione n. 46/2026/VSG, ha riqualificato la prestazione come incarico professionale esterno di supporto, riscontrando quattro criticità procedurali: l’assenza di una verifica preventiva sulle professionalità interne agli uffici comunali, la mancanza di una procedura comparativa tramite avviso pubblico, l’omessa richiesta di parere al Collegio dei revisori e il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 per le consulenze.

La Corte ha quindi trasmesso gli atti al sindaco e al Consiglio comunale per valutare eventuali responsabilità dirigenziali, oltre che alla Procura regionale contabile per verificare la sussistenza di un danno erariale, aspetto che resta comunque da accertare.

«Non si tratta di una questione personale, ma del rapporto tra istituzioni, cittadini e territorio», sottolinea Ariminensis, legando la vicenda al dibattito sulla ricandidatura del primo cittadino e ricordando che già nel 2022 il Comune aveva modificato il proprio regolamento sugli affidamenti diretti dopo precedenti rilievi. L'associazione chiede ora al sindaco di riferire formalmente in Consiglio comunale, rendendo pubblici determina, contratto, atti di liquidazione e un resoconto di tutti gli affidamenti analoghi disposti dal 2023 a oggi. Ricordando che "il futuro della città non può essere deciso senza un confronto vero con chi la vive ogni giorno".

Altre notizie
repertorio
risoluzione in Assemblea

Permessi rosa. Marcello (FdI) chiede uniformità in tutta la Regione
di Redazione
daslla locandina
da giovedì 19 novembre

"Tracce del passato. Archeologia a Rimini". La mostra al Museo della Città
di Redazione
Arboreto Cicchetti
Giornata nazionale alberi

Ripiantare gli alberi in Arboreto Cicchetti. L'appello degli ambientalisti
di Redazione
Pexels (@Tibor Szabo)
al teatro Tiberio

San Marino, Italia, Europa. Un incontro sulle prospettive di integrazione
di Redazione
l'assessore Dolci e Delvina Fabbri
auguri dall'amministrazione

La festa per i 105 anni di Delvina Fabbri, la verucchiese più anziana
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO