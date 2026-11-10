A Poggio Torriana stop alla rassegna 'Mentre vivevo'. Un presidio di protesta

Sabato 14 novembre alle ore 10 in Via Dario Campana n. 64, a Rimini, davanti alla sede della Provincia, si terrà la manifestazione pubblica “Salviamo Mentre Vivevo”. "Mentre vivevo" è la storica rassegna teatrale curata dall’associazione quotidianacom presso la Sala Teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana, dopo "dodici anni di attività, incontri e resistenza culturale", sarà cancellata da gennaio 2027.

A determinare questa chiusura forzata - spiega quotidiana.com -è un recente bando (in forma di “manifestazione di interesse”) emesso dal Comune di Poggio Torriana e dalla Provincia di Rimini, per la concessione in un lotto unico delle due distinte strutture Centro Sportivo e Centro Culturale (Sala Teatro), i cui criteri di accesso hanno escluso dalla partecipazione le associazioni culturali, favorendo unicamente quelle sportive. Il collettivo ha richiesto un parere legale, da cui è emerso che la manifestazione di interesse è stata “redatta con modalità non conformi al dettato normativo di riferimento”, con un “testo poco chiaro e potenzialmente ingannevole”. E’ stata inviata un’istanza di chiarimento a Provincia di Rimini e Comune di Poggio Torriana con la richiesta di porre rimedio ad un vizio della procedura prima dell'aggiudicazione. Se così non fosse, sottolinea quotidiana.com, ci sarebbe la possibilità di contestare davanti al Tar l'aggiudicazione stessa.

Per difendere "Mentre Vivevo" e il futuro di questo spazio di espressione, si è costituito il Collettivo Mentre Vivevo, accanto agli oltre cento persone che hanno sottoscritto un appello a salvaguardia della rassegna, della continuità del Rifugio Climatico e in generale dell’attività di quotidianacom, appello inviato ad amministratori e assessori locali e provinciali, purtroppo senza esito.

Per Quotidiana.com "Questo precedente è gravissimo e calpesta il valore dell'arte, della cultura e del lavoro di tanti operatori dello spettacolo che da oltre un decennio danno vita a questo spazio di condivisione e crescita sociale. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa esclusione".

La manifestazione di sabato "nonostante giorno di chiusura della sede provinciale, è un atto simbolico ma che fermamente chiede alla Provincia e al Comune di Poggio Torriana di riformulare correttamente il bando e di considerare la suddivisione in due lotti del Centro Culturale e Centro Sportivo, per tutelare questo progetto ma anche il futuro di ogni spazio di espressione, nel rispetto delle specifiche competenze e qualità dei servizi offerti. Il teatro contemporaneo è un investimento sulle persone, sul pensiero critico, sui cittadini. Un piccolo Comune non merita piccole vedute".