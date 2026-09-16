Meno costi e consumi energetici. Coriano e SGR insieme per l'efficientamento

Il Comune di Coriano, con un accordo di partenariato pubblico privato, apre una nuova era nell'efficientamento dei consumi energetici e dell'illuminazione pubblica. Gli aspetti economici e ambientali del progetto sono stati presentati oggi insieme ai vertici di SGR e ai rappresentanti delle imprese coinvolte.

E' il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Gruppo SGR, HERA Luce, Menowatt e Intervento Pronto ad aggiudicarsi il progetto di efficientamento energetico del Comune di Coriano, che riguarda sia gli immobili che l'illuminazione.

18 gli immobili oggetto dell’intervento, per complessivi 10.000 mq, fra i quali il municipio, la biblioteca e il teatro, dieci edifici scolastici e impianti sportivi, con un investimento per l’efficientamento di 524mila euro.

Per la pubblica illuminazione l’investimento sarà di circa 1.340.000, tra corpi illuminanti, sostegni, linee elettriche e quadri elettrici. Complessivamente il concessionario effettuerà un investimento di 2,27 milioni. La spesa economica si ridurrà del 18,7% Il piano porterà ad una diminuzione di 130.000 euro della spesa corrente annua attuale che ammonta a 816.821 euro IVA inclusa (di cui 477.661 euro per la pubblica illuminazione e 339.161 euro per gli edifici). Ma non è l'unico vantaggio: previsto il risparmio del 7,6% di gas naturale, del 58,5% di energia elettrica, il 36,6% di CO2.

Nello specifico dell'illuminazione pubblica, è prevista la conversione a led dell’intero parco lampade con 2.508 nuovi apparecchi in sostituzione e quindi l’azzeramento dell’inquinamento luminoso grazie all’utilizzo di ottiche cut-off che garantisce una distribuzione luminosa mirata, creando un ambiente illuminato in modo ottimale. Saranno sostituiti 40 pali e 68 bracci, col rifacimento di 800 metri di linee elettriche interrate, compresa la pavimentazione stradale. Prevista la realizzazione di un sistema di telecontrollo ad isola e la predisposizione dell’infrastruttura di rete di telecomunicazione radio per servizi di smart city. Saranno censiti ed etichettati tutti i punti luce nel primo anno di concessione, sarà attivo il servizio di pronto Intervento e reperibilità h24 7/7 con tempi di intervento garantiti anche tramite il numero verde 800 90 92 90 per segnalazione guasti gestito interamente in Italia. Infine, un portale web garantirà il controllo e la gestione dati. Il risparmio energetico previsto è del 70% di energia elettrica e del 70% di CO2.

Si prevedono inoltre i seguenti miglioramenti: cinque attraversamenti pedonali illuminati, l’illuminazione architettonica delle mura del Castello Malatestiano, potenziamento dell’illuminazione pubblica della pista ciclabile di via Colombarina di Sant’Andrea in Besanigo, installazione di proiettori led per illuminazione architettonica di edifici pubblici e siti monumentali.

Il PPP è un accordo in cui un'azienda privata finanzia, realizza e gestisce la riqualificazione energetica di strutture pubbliche (come scuole, municipi, illuminazione). L'investimento iniziale del privato viene ripagato nel tempo dal Comune tramite un canone periodico, che viene finanziato interamente dal risparmio economico ottenuto grazie ai minori consumi di energia dei nuovi impianti.

Sottolinea il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini: “Con questo progetto riusciamo a mettere insieme tre obiettivi importanti: investire sul patrimonio pubblico, ridurre i consumi e generare un risparmio concreto per il Comune. Parliamo di oltre 2,2 milioni di euro di interventi che riguarderanno scuole, impianti sportivi, edifici comunali e illuminazione pubblica, senza richiedere un investimento iniziale da parte dell’Amministrazione. A questo si aggiunge un risparmio sulla spesa corrente di circa 130.000 euro l’anno, che nell’arco dei vent’anni di gestione raggiungerà complessivamente 2 milioni e 600 mila euro IVA compresa. Ma al di là dei numeri, ci sono interventi che i cittadini potranno vedere concretamente sul territorio: edifici più efficienti, nuovi impianti fotovoltaici, illuminazione rinnovata, attraversamenti pedonali più sicuri, la valorizzazione del Castello Malatestiano, della ciclabile di Sant’Andrea, Municipio, Teatro CortTe e Monumento ai Caduti. È un investimento che guarda ai prossimi vent’anni e che ci permette di lasciare a Coriano un patrimonio pubblico più efficiente, sicuro e sostenibile”.

Per Alessandro Battistini, amministratore delegato di Hera Luce: “Il progetto di riqualificazione energetica proposto al Comune di Coriano rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite. Infatti, gli interventi a regime consentiranno la trasformazione dell’impianto d’illuminazione in un’infrastruttura efficiente e attenta all’ambiente, alimentata da energia ottenuta da fonti rinnovabili”.

Commenta Bruno Tani, amministratore delegato di SGR: “L’accordo di partenariato tiene insieme la visione del Comune di Coriano di efficientare e ridurre i consumi di energie del proprio patrimonio immobiliare e dell’illuminazione pubblica con le competenze delle varie società che all’interno del Gruppo SGR quotidianamente offrono servizi e impianti orientati a questi bisogni. Abbiamo ormai superato i mille dipendenti ed offriamo soluzioni disegnate sulle necessità specifiche. Siamo particolarmente felici di mettere al servizio del nostro territorio di origine, in particolare della comunità di Coriano, la nostra professionalità”.