E' arrivato il voto unanime del consiglio comunale di Rimini per riportare il medico in servizio fino alle 22 in carcere. La proposta, avanzata dal consigliere Andrea Pari del Gruppo Misto ha trovato l'appoggio di tutti i consiglieri. "A maggio - ha spiegato Pari - alla Casa circondariale di Rimini, il servizio infermieristico è stato ridotto: la fine del turno è stata anticipata dalle 22 alle 20.30. Il servizio medico, da alcuni anni, si ferma già alle 20. Questa ulteriore riduzione ha creato non pochi disagi, tanto che nei mesi scorsi la presenza degli infermieri è stata riportata fino alle 22, grazie all'interessamento dei colleghi Stefano Brunori in Consiglio provinciale e Nicola Marcello in Assemblea legislativa, oltre che dell'assessore Gianfreda. Quel passo indietro dell'Ausl mostrava già la consapevolezza che serve un vero supporto sanitario, ma non bastava fermarsi lì. La Casa circondariale, infatti, può accogliere nuovi detenuti fino alle 22. Chi arriva tra le 20 e le 22 oggi trova gli infermieri, ma non il medico, che ha già finito il turno. Eppure ogni persona dovrebbe essere visitata da un medico fin dall'ingresso, con particolare attenzione al rischio suicidario: le prime ore di detenzione, a cominciare dalla prima notte, sono un momento di grande vulnerabilità".

Con l'approvazione di questo ordine del giorno il Consiglio ha impegnato il sindaco e la Giunta a sollecitare l'Ausl Romagna perché ripristini la presenza del medico fino alle 22, e ad avviare, insieme all'Ausl e alla Regione, un percorso verso l'assistenza medica e infermieristica h24.

"Ringrazio la Giunta, l'assessore Gianfreda e i colleghi di maggioranza e di minoranza che hanno condiviso la proposta, depositata a giugno e presentata nella seduta del 27 novembre. Il Consiglio comunale l'ha approvata all'unanimità. Credo, ora come sempre, che il modo in cui tuteliamo la salute di chi è privato della libertà dica molto della civiltà della nostra città. Sono davvero soddisfatto di questo passo avanti, compiuto insieme da tutto il Consiglio" conclude Pari.