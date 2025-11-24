  
E' ACCADUTO VENERDI' SCORSO

Incendio nel garage, una poliziotta fuori servizio ha prestato aiuto

In foto: l'incendio
l'incendio
di Redazione   
Lun 24 Nov 2025 14:35 ~ ultimo agg. 14:43
Nuovi dettagli sull'incendio che ha colpito un garage sito al piano terra di una palazzina di tre piani al civico 192 di via Covignano (leggi la notizia) nella giornata di venerdì 21 novembre.

E' stata un’agente della Polizia di Stato fuori servizio, mentre si trovava all’ interno della propria abitazione, a notare, verso le 15, una strana colonna di fumo intenso e nero proprio lì nelle vicinanze. Accortasi dal suo balcone che un garage aperto stava andando a fuoco, con all’ interno un’auto e di fronte una persona anziana, ha intimato prima di tutto all'anziano di allontanarsi, chiedendo poi l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La poliziotta ha poi raggiunto il luogo del fatto, informando che le fiamme ormai erano arrivate al piano primo della palazzina; a quel punto ha provveduto a suonare tutti i campanelli facendo scendere tutte le persone mettendole al sicuro in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio.

 

