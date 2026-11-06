Mattinata ad Ecomondo per la leader del PD Elly Schlein

Mattinata riminese per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che, poco dopo le 12, ha fatto visita ai padiglioni di Ecomondo in Fiera.

Accolta dai vertici di Ieg, capitanati dal presidente Maurizio Ermeti, e dai rappresentanti territoriali del Pd, la leader dem si è confrontata sui temi dell’innovazione, dell’energia, delle rinnovabili, dell’Europa e ha fatto un giro fra gli stand per conoscere le principali realtà espositive.

A margine degli incontri, Schlein ha poi rilasciato alcune dichiarazioni politiche definendo la manovra finanziaria del governo Meloni "completamente sbagliata” e annunciando l'apertura a breve di un tavolo progressista online per la definizione del programma di coalizione in vista delle elezioni del 2027.