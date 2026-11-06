Fratelli d'Italia. Bene le dimissioni di Rossi, restano responsabilità politiche

Fratelli d'Italia di Rimini, con un intervento firmato dal consigliere comunale Carlo Rufo Spina e da Alessandro Pierotti, Responsabile del Dipartimento Sicurezza, prende atto "con soddisfazione" delle dimissioni del comandante della Polizia Locale Andrea Rossi "sollecitate formalmente dal Cons. Spina nell'interrogazione di martedì 3 novembre, che rappresentano un passaggio necessario per garantire serenità al Corpo in questa delicata fase, come ricordato in aula da Spina e correttamente precisato dal Dott. Rossi nelle proprie dimissioni".

Fratelli d'Italia "da tempo ha richiesto un passo indietro ai vertici amministrativi e politici nella convinzione che fosse necessario aprire una nuova fase alla guida del Corpo. Questo doveroso passaggio da parte del Comandante non può pertanto rappresentare la conclusione della vicenda, perchè rimangono - OGGI ancora di più dopo queste dimissioni - le responsabilità politiche, che non possono essere cancellate, specialmente dopo le reiterate dichiarazioni autoassolutorie ribadite in consiglio comunale da assessore prima e sindaco poi, secondo cui la giunta mai era stata messa al corrente delle segnalazioni da parte dei cittadini".

Per cui, come già richiesto, "Si impongono pertanto a questo punto le dimissioni dell'assessore Magrini per completare il segnale politico di discontinuità e l'apertura di una stagione nuova all'insegna di controlli interni, formazione, organizzazione dei servizi, ascolto delle segnalazioni dei cittadini e tutela degli agenti di polizia locale che svolgono correttamente il proprio difficile e fondamentale lavoro nell'interesse di tutti i riminesi".

Da Fratelli d'Italia "i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante Fabio Mazzotti, dirigente stimato ed apprezzato del nostro Comune, che sono certo saprà perfettamente cogliere la delicatezza e l'importanza del momento e saprà adottare tutte le cautele per la migliore gestione del Corpo".

Sul tema interviene anche Futuro Nazionale con il suo coordinatore provinciale Bruno Galli. "Prendiamo atto della decisione del comandante Andrea Rossi di rinunciare all’incarico di dirigente della Polizia locale di Rimini. Una scelta che avevamo pubblicamente sollecitato già il 28 ottobre, quando, di fronte alla gravità delle contestazioni emerse nell’inchiesta sul nucleo Falchi, avevamo chiesto un’assunzione di responsabilità ai vertici della struttura e all’amministrazione comunale". "Riteniamo che la decisione di Rossi rappresenti un passaggio necessario per restituire serenità e credibilità al Corpo della Polizia locale. Tuttavia, sarebbe un grave errore considerare questa vicenda definitivamente chiusa con l’uscita di scena del comandante. Le questioni che abbiamo sollevato nelle scorse settimane rimangono tutte aperte". Galli richiama le valutazioni contenute nell’ordinanza della giudice per le indagini preliminari, secondo quanto riportato dagli organi di informazione. "La magistratura ha evidenziato, nell’ambito delle valutazioni cautelari, criticità che non riguarderebbero soltanto le presunte condotte illecite dei singoli agenti, ma anche il funzionamento dei controlli interni e la tempestività degli interventi da parte dei vertici. È proprio su questo aspetto che continuiamo a chiedere chiarezza. Chi era a conoscenza delle segnalazioni? Da quanto tempo? Perché non sono stati adottati prima provvedimenti efficaci?".

Per Futuro Nazionale, la rinuncia del comandante non può esaurire il confronto sulle responsabilità politiche. "Rimane aperta la questione dell’assessore Juri Magrini, titolare della delega alla Polizia locale dal 2021, del quale avevamo chiesto le dimissioni insieme a quelle del comandante Rossi. La decisione di quest’ultimo non cancella gli interrogativi sul ruolo di indirizzo e vigilanza politica esercitato in questi anni dall’assessore". "Magrini ha dichiarato di non essere stato a conoscenza di condotte penalmente rilevanti. Ne prendiamo atto. Ma proprio per questo riteniamo necessario comprendere come funzionassero i flussi informativi tra il comando e l’assessorato e quali verifiche fossero state effettuate rispetto alle eventuali criticità segnalate. Non chiediamo all’assessore di rispondere delle presunte responsabilità penali degli agenti, ma di spiegare come abbia esercitato le proprie funzioni politiche". Galli chiama quindi in causa anche il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Il sindaco non può limitarsi a prendere atto della rinuncia di Rossi e a ringraziarlo per il lavoro svolto. È necessario che l’amministrazione ricostruisca pubblicamente, per quanto compatibile con le indagini in corso, quali informazioni fossero disponibili, quali iniziative siano state assunte e se il sistema di controllo interno abbia funzionato adeguatamente". Futuro Nazionale ribadisce quindi la richiesta di dimissioni dell’assessore Juri Magrini.

"Avevamo chiesto un’assunzione di responsabilità da parte del comandante e dell’assessore. Oggi Rossi ha deciso di lasciare il proprio incarico. Riteniamo che anche Magrini debba compiere una valutazione seria sulla propria permanenza in Giunta e confermiamo la nostra richiesta di dimissioni. Non si tratta di anticipare giudizi penali, ma di affrontare una questione di responsabilità politica e di fiducia nelle istituzioni". Galli conclude richiamando la necessità di tutelare il personale della Polizia locale estraneo alle contestazioni. "La stragrande maggioranza degli agenti svolge quotidianamente il proprio servizio con professionalità, correttezza e senso del dovere. Sono proprio questi uomini e queste donne, insieme ai cittadini riminesi, ad avere diritto a un Corpo autorevole, a una guida credibile e a un’amministrazione capace di garantire trasparenza. La rinuncia di Rossi è un passaggio importante, ma non può diventare il punto finale di questa vicenda. Le indagini faranno il loro corso. Sul piano politico e amministrativo, invece, le risposte devono ancora arrivare."