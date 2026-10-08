Lavori sulla Ravenna-Rimini. Per due fine settimana collegamenti saranno coi bus

Per due fine settimana, (sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18 ottobre), per lavori sul due ponti ferroviari, i collegamenti regionali sulla Ravenna-Rimini saranno tramite bus. Lo annunciano Rfi e Trenitalia-Tper. Gli orari dei bus, si evidenza, possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. Quanto al Frecciargento 8852 Roma Termini Ravenna sarà cancellato da Rimini a Ravenna nei giorni 9, 10, 11, 16, 17 e 18 e il treno Fa 8851 Ravenna-Roma Termini sarà cancellato da Ravenna a Rimini nei giorni 10, 11, 12, 17, 18 e 19.

L'intervento in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre renderà poi necessario un temporaneo rallentamento dei treni nel tratto interessato dai lavori, a partire da lunedì 19 e fino a lunedì 26 ottobre. Per quei giorni è stata programmata una modifica dell'offerta regionale che prevede variazioni agli orari di partenza e arrivo, con anticipi o posticipi compresi generalmente tra pochi minuti e circa mezz'ora a seconda della relazione. I treni diretti verso il capoluogo emiliano del sistema cadenzato Rimini-Ravenna-Bologna anticiperanno la partenza di 12 minuti da Rimini e di 15 minuti quella da Cesenatico e da Cervia, con arrivo a Ravenna anticipato di 12 minuti; nella tratta Ravenna-Bologna gli orari rimangono invece invariati.

I treni provenienti da Bologna del sistema Bologna-Ravenna-Rimini, invariati fino a Ravenna, posticiperanno la partenza da Ravenna di 12 minuti con arrivo a Rimini posticipato di 10 minuti. Sono inoltre previste cancellazioni parziali di alcune corse, con riprogrammazione dell'offerta e soluzioni alternative per i viaggiatori, tra cui collegamenti con bus e utilizzo di treni successivi. Particolare attenzione è stata dedicata agli spostamenti degli studenti dell'Istituto Alberghiero di Cervia, con adeguamenti degli orari per garantire la continuità del servizio, rimarcano Rfi e Trenitalia-tper. (I canali di acquisto sono aggiornati con i nuovi orari). Anche in questo caso gli orari dei bus, quando previsti, potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Analoghe modifiche al servizio sono previste anche nel periodo 16 novembre-12 dicembre, per ulteriori lavori programmati sulla linea

Le informazioni su orari dei bus e punti di fermata sono disponibili su trenitaliatper.it (news_lavori e modifiche al servizio), al call center al numero 840 151 152, i desk di assistenza e le biglietterie