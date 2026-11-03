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appello di fondazione cetacea

Mareggiate. Già dieci tartarughe spiaggiate nelle ultime ore sul litorale

In foto: Una delle tartarughe salvate
Una delle tartarughe salvate
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Redazione
   
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In questi giorni, caratterizzati da condizioni meteomarine particolarmente avverse, Fondazione Cetacea invita cittadini e frequentatori delle spiagge a prestare la massima attenzione lungo tutto il
litorale di Emilia-Romagna e Marche. Si stanno infatti verificando numerosi spiaggiamenti di tartarughe marine, sia esemplari purtroppo già deceduti, sia animali ancora vivi ma in difficoltà, debilitati o in condizioni di emergenza. Nella mattina di martedì si è spiaggiato anche un giovane delfino morto.

L'invito è a segnalare tempestivamente qualsiasi ritrovamento, evitando assolutamente di intervenire autonomamente o di tentare di riportare in mare gli animali. In caso di avvistamento di una tartaruga marina, viva o morta, è fondamentale contattare immediatamente:
Fondazione Cetacea – Numero emergenze 0039 334 568 8320
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera: numero blu 1530.


Anche una segnalazione tempestiva può fare la differenza e contribuire al recupero e alla gestione corretta degli animali. La collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare le tartarughe marine e permettere agli
operatori di intervenire nel più breve tempo possibile. Fondazione Cetacea invita quindi tutti a mantenere alta l'attenzione e a non sottovalutare nessun ritrovamento lungo le nostre spiagge.

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repertorio (@newsrimini)
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