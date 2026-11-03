Nasce Autostima Academy, il percorso di mental coaching per giovani calciatori

Il 24 ottobre ha aperto Casa Skills, il primo centro di formazione di Mental coaching per giovani calciatori pre, ed adolescenti, creato dalla Lunardini Skills, la famosa scuola specifica calcistica fondata dell’ex calciatore di serie A e B Francesco Lunardini (ex Rimini e Parma).

Lunardini: “Sono anni che mi stavo preparando a questo nuovo progetto legato alla parte di Mental Coaching per giovani calciatori per aumentare sempre di più il livello di insegnamento della nostra scuola. Perchè sono sempre più convinto che, per poter far esprimere al meglio ogni ragazzo, la chiave sia proprio nell'allenare la testa e la gestione delle emozioni e degli stati d’animo, in aggiunta agli allenamenti tecnici in campo.

Sono stato anch'io un ragazzo adolescente che giocava a calcio e ricordo molto bene come in quegli anni ero spesso vittima di momenti di bassa autostima, insicurezza, crisi di identità e dipendente dal giudizio degli altri. Il mio percorso fortunatamente mi ha portato poi a diventare un calciatore, ma ho potuto notare come a fianco a me ci fossero ragazzi del mio stesso talento, o forse anche più, che però erano più fragili nella gestione delle emozioni. E che, probabilmente proprio per questo motivo, non si sono espressi per tutto il proprio potenziale”.

Continua Coach Lunardini: “Se avessi avuto un mentore che mi avesse dato questi giusti strumenti per poter gestire le mie difficoltà emotive sicuramente sarei riuscito a vivere con molta più serenità ogni situazione e molto probabilmente ad esprimere ancor di più il mio potenziale rispetto a quello che sono riuscito a fare. Sia in campo che nella vita di tutti i giorni (scuola, amici, famiglia, calcio ecc). Purtroppo sia nelle scuole che nelle scuole calcio di questi aspetti non si parla minimamente. Proprio per questo, dopo anni di studio con i migliori Mental Coach in Italia (Lorenzo Marconi, Roberto Re), ho creato dei percorsi ad hoc per la crescita personale mentale per giovani calciatori, di un’età compresa tra i 10 e i 15 anni, il più importante tra questi chiamato Autostima Academy.

AUTOSTIMA ACADEMY è il percorso che ho strutturato proprio per aiutare i ragazzi a capire come aumentare ed alimentare la propria autostima, come diventare leader delle proprie gestioni emotive, come comunicare e parlare con se stessi in modo costruttivo e positivo, come gestire le proprie difficoltà personali e conflitti con gli altri. L’obiettivo è quello di dare loro degli strumenti pratici da utilizzare sia dentro che fuori dal campo. Perché oltre ad essere dei calciatori sono soprattutto delle persone".

Come funziona. “Un incontro al mese per sei mesi consecutivi (in orario serale), a partire dal mese di Novembre. Il percorso prevede una prima parte teorica di coaching in aula più una parte esperienziale per mettere in pratica già da subito gli insegnamenti appresi, attraverso attività di team building. A seguito della serata i ragazzi saranno monitorati e assistiti tramite chat per il verificarsi della messa in pratica degli insegnamenti (compiti a casa), in modo da dare continuità alla serata in presenza. Ogni serata è caratterizzata quindi da apprendimento e divertimento. Condizione questa indispensabile per poter apprendere efficacemente.

Gli incontri saranno svolti in piccoli gruppi di ragazzi (max 10 per gruppo, divisi in gruppo 10-12 anni e gruppo 13-15) e si svolgeranno in presenza presso la nostra sede: Casa Skills (via Clerici 14, a Rimini, nella zona artigianale di Villaggio Primo Maggio). I ragazzi riceveranno tutto il proprio materiale didattico per tenere traccia dei progressi e delle attività svolte. Un percorso di valore sul quale costruire le proprie sicurezze e consapevolezza nelle proprie potenzialità.”

Conclude Lunardini: “Credo che con i tempi delicati che stiamo attraversando a livello sociale e di relazione tra i ragazzi, avere per il proprio figlio questi strumenti di gestione personale ed emotiva possa fare davvero una grande differenza nel presente e nel loro futuro”.

Per tutte le info: Francesco Lunardini, tel. 392 3813773.

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