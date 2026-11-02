scomparso a 62 anni
Martedì alla chiesa del cimitero i funerali di Lucio Battistini
In foto: Lucio Battistini in una foto condivisa dal sindaco
di Redazione
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Saranno celebrati martedì alle 15.30 alla chiesa di San Francesco nel Cimitero Civico di Rimini i funerali di Lucio Battistini, l'imprenditore e sportivo deceduto a 62 anni. Questa sera, lunedì, alle 20.30 ci sarà la vegli di preghiera alla chiesa di Rivazzurra. Tanti i messaggi di cordoglio espressi dopo la notizia della morte per un personaggio che ha lasciato il segno per le sue passioni e il suo coraggio.
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