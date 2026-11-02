Martedì alla chiesa del cimitero i funerali di Lucio Battistini

Saranno celebrati martedì alle 15.30 alla chiesa di San Francesco nel Cimitero Civico di Rimini i funerali di Lucio Battistini, l'imprenditore e sportivo deceduto a 62 anni. Questa sera, lunedì, alle 20.30 ci sarà la vegli di preghiera alla chiesa di Rivazzurra. Tanti i messaggi di cordoglio espressi dopo la notizia della morte per un personaggio che ha lasciato il segno per le sue passioni e il suo coraggio.