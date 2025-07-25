A Riccione un canale whatsApp dedicato per essere aggiornati sugli eventi

Apre a Riccione un nuovo canale digitale per dare voce agli eventi cittadini. Oltre ai canali social e ai portali già presenti, da oggi è attivo un canale WhatsApp dedicato per ricevere aggiornamenti quotidiani su eventi, mostre, concerti e iniziative sul territorio. Per iscriversi basta andare su riccione.it, e seguire le istruzioni.

L'amministrazione comunale che ha attivato il progetto invita gli operatori turistici a promuoverlo anche tra i propri ospiti. “Con oltre il 97% di penetrazione tra gli utenti Internet italiani e più di 100 miliardi di messaggi scambiati ogni giorno nel mondo - commenta l'assessore al Turismo Mattia Guidi -, WhatsApp è oggi uno degli strumenti di comunicazione più efficaci e immediati. Attivare un canale WhatsApp ufficiale per la città di Riccione rappresenta una scelta strategica in chiave turistica: ci consente di fornire in tempo reale informazioni su eventi e iniziative a cittadini e visitatori, direttamente sul loro smartphone. È un modo per rafforzare la relazione con chi vive e sceglie Riccione, rendendo l’esperienza in città più accessibile e coinvolgente. Il mio personale invito è quello di iscriversi, condividendo gli aggiornamenti che verranno inviati con i propri ospiti”.