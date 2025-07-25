Il Fellini perde Cagliari? Ryanair cancella i voli per la stagione invernale

Dopo l’ampliamento di rotte e compagnie per l’estate 2025 e l’importante conferma già arrivata da EasyJet anche per il 2026, l’aeroporto di Rimini deve fare purtroppo i conti con un inatteso passo falso nel suo percorso di crescita. In particolare nell’ottica di garantire uno scalo non solo estivo ma operativo tutto l’anno. Ryanair, infatti, sembra aver cancellato il collegamento invernale con Cagliari, unico volo annuale del Fellini insieme a quello Wizzair per Tirana. La rotta era stata avviata nel novembre 2023 con due frequenze invernali settimanali e poi confermata anche per la winter successiva con una frequenza in più, ottenendo anche buoni risultati in termini di passeggeri. Per l’inverno 2025/26 era stata nuovamente ridotta a due sole frequenze ed ora, a quanto risulta da app e sito della compagnia, cancellata prima di partire. L’auspicio è che il vettore irlandese, che garantisce nella stagione estiva 8 collegamenti col Fellini, stia pensando di investire su altre rotte annuali. Altrimenti si tratterebbe di un brutto segnale nel progetto avviato da AIRiminun per ampliare l’operatività dello scalo oltre alla sola stagione estiva. Tra l’altro proprio la scorsa settimana Ryanair aveva celebrato il traguardo del milione e mezzo di passeggeri da Rimini dove arrivò nel 1998 e poi, dopo lo stop legato al fallimento di Aeradria, fece ritorno nel 2018 con l’attuale società di gestione. La compagnia irlandese è il primo vettore per numero di passeggeri del Fellini.

L'ad di AIRiminum Leonardo Corbucci, da noi contattato, non si sbilancia. "Probabilmente stanno rischedulando il sistema - spiega - Fino alla scorsa settimana ci avevano confermato la winter e ancora non ci hanno comunicato cambiamenti".