Addio al cavalier Elso Casadei, aveva 103 anni. Socio storico dell'ANMIG

Rimini dice addio al Cavalier Elso Casadei. Avrebbe compiuto a breve 104 anni. A darne notizia la sezione riminese dell’ A.N.M.I.G. - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, sezione di Rimini, di cui Casadei è stato storico socio, dirigente e tesoriere. Combattente durante la seconda guerra mondiale, in cui contrasse l’invalidità, Casadei ha lavorato per decenni nelle Ferrovie dello Stato di Rimini ed è stato attivo in ANMIG dagli anni ’70 del secolo scorso. Per i suoi 100 anni, nel 2021, anche il Comune di Rimini il comune gli aveva inviato a casa una lettera d’auguri firmata dal Sindaco di allora Gnassi con la medaglia celebrativa ufficiale del Bimillenario dell’Arco D’Augusto.

"Da sempre presente in ogni occasione della nostra vita associativa è stato di stimolo alle nostre attività fino ad oggi. Una perdita importante non solo per noi ma per l’intera comunità riminese che vede scomparire un altro testimone di quella memoria storica che è la ricchezza del nostro tessuto sociale e che faremo di tutto perché non venga dimenticata".

Lascia la moglie Isolina, i figli Maurizio e Marina, nipoti e pronipoti. Le esequie si svolgeranno presso la chiesa parrocchiale “Cristo Re” di via delle officine a Rimini, sabato 26 luglio alle 10.

Tra le tante espressioni di cordoglio quella dell'Amministrazione Comunale di Rimini. "Casadei ha rappresentato per decenni un esempio di dedizione e servizio alla comunità. La sua lunga carriera presso le Ferrovie dello Stato e il suo impegno associativo lo hanno reso una personalità stimata e rispettata da tutti i concittadini. L'Amministrazione ricorda con particolare emozione la visita di auguri effettuata nel 2021 in occasione del suo centesimo compleanno, quando venne onorato con la consegna della medaglia celebrativa del Bimillenario dell'Arco d'Augusto. Con la sua scomparsa, Rimini perde un custode prezioso della memoria storica cittadina e un testimone diretto di eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese. Alla famiglia e all'A.N.M.I.G. le più sentite condoglianze".