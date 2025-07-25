Rovesci in arrivo sabato sul riminese poi una domenica serena

Per sabato la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta gialla per temporali, il livello più basso, valida su tutta la Regione. Per la provincia di Rimini allerta gialla anche per criticità idraulica. Nella giornata di sabato 26 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diffusi, in rapida evoluzione, localmente intensi e con probabili effetti e danni associati. Im provincia di Rimini più probabili rovesci nel pomeriggio. I fenomeni dovrebbero esaurirsi in tarda serata per lasciare spazio a una domenica serena.

Le previsioni di Arpae.