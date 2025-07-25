allerta gialla
Rovesci in arrivo sabato sul riminese poi una domenica serena
In foto: repertorio (@newsrimini)
di Redazione
1 min
Ven 25 Lug 2025 12:10 ~ ultimo agg. 5 Ago 02:45
Per sabato la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta gialla per temporali, il livello più basso, valida su tutta la Regione. Per la provincia di Rimini allerta gialla anche per criticità idraulica. Nella giornata di sabato 26 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diffusi, in rapida evoluzione, localmente intensi e con probabili effetti e danni associati. Im provincia di Rimini più probabili rovesci nel pomeriggio. I fenomeni dovrebbero esaurirsi in tarda serata per lasciare spazio a una domenica serena.
Meteo Rimini