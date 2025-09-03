  
arrestato dai carabinieri

In pieno giorno sorpreso a rubare gioielli in una abitazione di Miramare

Qualcuno nel pomeriggio di martedì lo ha visto scavalcare, in modo sospetto, la recinzione di una abitazione in via Mosca e Miramare e ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno sorpreso il giovane, un 28enne tunisino, mentre, dentro la casa, stava arraffando gioielli ed effetti personali dell'ignara famiglia. Alla vista dei militari il 28enne ha cercato di fuggire, opponendo resistenza con calci e spintoni. I carabinieri hanno avuto la meglio e sono riusciti a bloccarlo e portarlo in caserma. Davanti al giudice, il rito per direttissima è atteso per oggi, dovrà rispondere di tentato furto aggravato e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

