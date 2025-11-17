Malviventi scatenati a Santarcangelo. Spaccata nella notte anche al ristorante

Tre colpi, alcuni solo tentati, in una sola notte a Santarcangelo (vedi notizia) dove già nei giorni scorsi era stata presa di mira (per la terza volta in sei mesi) la gioielleria Pedrosi. L'ultima attività vittima dei malviventi è il ristorante L'Arcangelo di via Cesare Battisti. Alle 3:50 del mattino tre persone hanno rotto i vetri di una portafinestra e si sono introdotti nel locale portando via il fondo cassa. Appena un centinaio di euro il bottino. Decisamente più ingenti invece i danni. I carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori.