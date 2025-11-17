  
Indietro
menu
menu

Entrati rompendo portafinestra

Malviventi scatenati a Santarcangelo. Spaccata nella notte anche al ristorante

In foto: @Carabinieri
@Carabinieri
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 17 Nov 2025 16:29 ~ ultimo agg. 16:38
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Tre colpi, alcuni solo tentati, in una sola notte a Santarcangelo (vedi notizia) dove già nei giorni scorsi era stata presa di mira (per la terza volta in sei mesi) la gioielleria Pedrosi. L'ultima attività vittima dei malviventi è il ristorante L'Arcangelo di via Cesare Battisti. Alle 3:50 del mattino tre persone hanno rotto i vetri di una portafinestra e si sono introdotti nel locale portando via il fondo cassa. Appena un centinaio di euro il bottino. Decisamente più ingenti invece i danni. I carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori. 

Altre notizie
corso di formazione per educatori su adolescenti
Corso di formazione

Il fuoco dentro. Un percorso sulla vita emotiva degli adolescenti
di Redazione
i 4 fondatori dell'Amarcort Film Festival
Il Festival e la città

L'Amarcort diventa maggiorenne e guarda al futuro: ci sentiamo abbandonati
di Redazione
repertorio
I lavori proseguono

Divieti di balneazione. Col PSBO ridotti del 65% in 15 anni: obiettivo "zero"
di Redazione
repertorio
Lo scorso giugno al mare

Quattro rapine, coltello alla mano, in una sola notte. Due in carcere
di Redazione
la festa
NATA IL 6 NOVEMBRE 1925

Santarcangelo, la festa per i cento anni di Fernanda Maria Baldacci
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO