Entrati rompendo portafinestra
Malviventi scatenati a Santarcangelo. Spaccata nella notte anche al ristorante
In foto: @Carabinieri
di Redazione
1 min
Lun 17 Nov 2025 16:29 ~ ultimo agg. 16:38
Tre colpi, alcuni solo tentati, in una sola notte a Santarcangelo (vedi notizia) dove già nei giorni scorsi era stata presa di mira (per la terza volta in sei mesi) la gioielleria Pedrosi. L'ultima attività vittima dei malviventi è il ristorante L'Arcangelo di via Cesare Battisti. Alle 3:50 del mattino tre persone hanno rotto i vetri di una portafinestra e si sono introdotti nel locale portando via il fondo cassa. Appena un centinaio di euro il bottino. Decisamente più ingenti invece i danni. I carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori.
