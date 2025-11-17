  
Lo scorso giugno al mare

Quattro rapine, coltello alla mano, in una sola notte. Due in carcere

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 17 Nov 2025 14:48 ~ ultimo agg. 15:01
Lo scorso 29 giugno, tra le 3.20 e le 4.35 del mattino, avevano terrorizzato e minacciato residenti e turisti tra viale Regina Margherita e Viale Regina Elena a Rimini. Ai due, un italiano di 22 anni e un nordafricano di 27, vengono contestate ben quattro rapine. Le vittime (un turista che usciva dalla discoteca Carnaby, un ragazzo con il cane, due giovani a passeggio sui viali del mare) venivano avvicinate con la scusa di una sigaretta o di qualche spicciolo, poi però dalle tasche del 27enne spuntava il coltello e arrivavano le minacce per farsi consegnare cellulari, borselli o portafogli. In alcune occasioni la lama è stata anche puntata alla gola o al ventre del malcapitato e in una circostanza ne è nata anche una colluttazione. Per i due, riconosciuti dalle vittime e immortalati in alcuni casi anche dalle telecamere di videosorveglianza, su richiesta del PM Davide Ercolani è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Gip Raffaella Ceccarelli. Il provvedimento è stato eseguito all’alba dagli uomini della Squadra Mobile. A difendere il 22enne è l’avvocato Carlo Beltrambini del foro di Rimini mentre il 27enne ha nominato Marco Romanello del foro di Biella.  

