Violenze fisiche e minacce

Maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Chiesto rinvio a giudizio

In foto: il tribunale di Rimini
il tribunale di Rimini
di Redazione   
Gio 18 Set 2025 18:36 ~ ultimo agg. 18:54
Violenze fisiche, verbali e psicologiche. Umiliazioni e minacce. Vere e proprie aggressioni con testate e mani al collo. Per un 54enne di origine croata, residente in un comune dell'Alta Valmarecchia, il Pm del Tribunale di Rimini Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie 50enne che andavano avanti ormai da anni. In varie occasioni era stato necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine. Il rapporto tra i due si era ulteriormente complicato quando la donna aveva scoperto la relazione clandestina del marito con un uomo. In una circostanza ad impedire il peggio era stato l'intervento del figlio che, sentite le urla della madre, era accorso in suo aiuto. A raccogliere la denuncia della donna e svolgere le indagini sono stati i carabinieri di Bellaria Igea Marina. 

Il 54enne è difeso dall'avvocato Fabio Lombardi. 

