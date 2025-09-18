Ieg accoglie l'invito: Israele non sarà presente al TTG

Ripensare alla presenza dello stand di Israele al prossimo TTG, l’evento dedicato al turismo che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre alla fiera di Rimini. E’ questa la richiesta che il presidente della Regione, Michele De Pascale e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad hanno inviato al Presidente di IEG, Maurizio Ermeti, tramite una lettera (vedi notizia). Un appello raccolto a stretto giro dalla società che fa sapere che "alla luce delle posizioni del Comune di Rimini, città dove si svolge la manifestazione TTG TRAVEL EXPERIENCE 2025, e della Regione Emilia-Romagna" ha "comunicato all’Ente del Turismo israeliano del venir meno delle condizioni per una loro partecipazione alla manifestazione in oggetto".