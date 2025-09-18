  
in moldovia

Nell'estate 2026 arriva al Fellini la rotta Rimini - Chișinău con SkyUp

In foto: l'aeroporto di Rimini
l'aeroporto di Rimini
di Redazione   
Gio 18 Set 2025 17:04 ~ ultimo agg. 17:13
Arriva una novità per l'estate 2026 dell'aeroporto Fellini di Rimini. Dal 20 maggio al 17 ottobre si potrà volare con SkyUp Airlines da e per Chișinău in Moldovia. Due i voli settimanali, il lunedì e il sabato, già acquistabili.

Il nuovo collegamento diretto tra Rimini e Chișinău offre ai moldavi in ​​Italia un modo comodo per tornare a casa e visitare familiari e amici, promuovendo al contempo il turismo in Moldavia. Tariffe convenienti, un servizio affidabile e un programma ben pianificato garantiranno un’esperienza di viaggio confortevole” sono le parole di Dmytro Sieroukhov, CEO di SkyUp.

La compagnia era già attiva al Fellini prima dello scoppio della guerra in Ucraina con voli da Kiev, Odessa, Charkiv e Zaporizzja. 

