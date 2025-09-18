Medio Oriente e Ucraina: tre testimoni diretti a S.Lorenzo in Correggiano

All’interno della Festa di Comunità venerdì 19 settembre a San Lorenzo in Correggiano serata dedicata alla pace con Messa sul tema alle 20,30 e alle 21,15 incontro al teatro Marilena Pesaresi dal titolo “Tre voci di pace: da Gaza, Territori Occupati di Palestina e dal conflitto in Ucraina”. Tre testimoni diretti di quei conflitti che ci racconteranno la situazione attuale,

Si tratta di Yousef Hamdouna di Gaza, responsabile progetti per il Medio Oriente di EducAid. Bloccato a Rimjni dalla guerra, ha i familiari laggiù con cui si tiene in stretto contatto. Yousef Hamdouna è nato e cresciuto nella striscia di Gaza e ha visto tante guerre, assedi, ma resta un uomo che crede nella pace. Ha 42 anni e appartiene alla generazione dei palestinesi che sono riusciti ad essere protagonisti della società civile.

Daniele Missiroli, 48 anni, riminese, più volte in Palestina con Operazione Colomba nella zona di Hebron. L’ultima volta in luglio e agosto. Testimone indiretto in luglio dell'assassinio di Awdah Hathaleen, attività palestinese, da parte di un colono armato. Avdah aveva collaborato col film “No Other Land", premio Oscar.

Il terzo è Damiano Leardini, sempre di Operazione Colomba, in agosto a Mykolaiv e Kherson sul fronte ucraino-russo. Operazione Colomba è presente su quei territori dall’inizio del conflitto “per condividere il drammadi quella gente e non spegnere fra le macerie la speranza nella vita”.

Alla fine dell’incontro la proposta del Ministero della pace, con alcuni video e la breve testimonianza del comico Paolo Cevoli. Ingresso aperto a tutti.