  
Indietro
menu
menu

VENERDI' 19 SETTEMBRE

Medio Oriente e Ucraina: tre testimoni diretti a S.Lorenzo in Correggiano

In foto: la manifestazione a Rimini
la manifestazione a Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 18 Set 2025 17:20 ~ ultimo agg. 17:24
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

All’interno della Festa di Comunità venerdì 19 settembre a San Lorenzo in Correggiano serata dedicata alla pace con Messa sul tema alle 20,30 e alle 21,15 incontro al teatro Marilena Pesaresi dal titolo “Tre voci di pace: da Gaza, Territori Occupati di Palestina e dal conflitto in Ucraina”. Tre testimoni diretti di quei conflitti che ci racconteranno la situazione attuale,

Si tratta di Yousef Hamdouna di Gaza, responsabile progetti per il Medio Oriente di EducAid. Bloccato a Rimjni dalla guerra, ha i familiari laggiù con cui si tiene in stretto contatto. Yousef Hamdouna è nato e cresciuto nella striscia di Gaza e ha visto tante guerre, assedi, ma resta un uomo che crede nella pace. Ha 42 anni e appartiene alla generazione dei palestinesi che sono riusciti ad essere protagonisti della società civile.

Daniele Missiroli, 48 anni,  riminese, più  volte in Palestina con Operazione Colomba nella zona di Hebron. L’ultima volta in luglio e agosto. Testimone indiretto in luglio  dell'assassinio di Awdah Hathaleen, attività palestinese, da parte di un colono armato. Avdah aveva collaborato col film “No Other Land", premio Oscar.

Il terzo è  Damiano Leardini, sempre di Operazione Colomba, in agosto a Mykolaiv e Kherson sul fronte ucraino-russo. Operazione Colomba è presente su quei territori dall’inizio del conflitto “per condividere il drammadi quella gente e non spegnere fra le macerie la speranza nella vita”.

Alla fine dell’incontro la proposta del Ministero della pace, con alcuni video e la breve testimonianza del comico Paolo Cevoli. Ingresso aperto a tutti.

Altre notizie
l'aeroporto di Rimini
in moldovia

Nell'estate 2026 arriva al Fellini la rotta Rimini - Chișinău con SkyUp
di Redazione
il TTG 2024
Decisione ufficializzata

Ieg accoglie l'invito: Israele non sarà presente al TTG
di Redazione
Anche la sindaca Angelini all'apertura delle Giornate della Polizia Locale a Riccione
LA TRE GIORNI DI RICCIONE

Quasi duemila partecipanti all'apertura delle Giornate di Polizia Locale
di Stefano Ravaglia
VIDEO
@newsrimini
Solo lettere di cortesia

Ztl, ancora niente multe ma in preesercizio migliaia di potenziali violazioni
di Redazione
il Ridolfi
5 settimanali

Ryanair conferma il volo invernale da Forlì a Palermo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO