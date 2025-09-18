  
Indietro
menu
menu

A Pietracuta

Investì sulle strisce Massimiliano Crivellari: a giudizio per omicidio stradale

In foto: il luogo dell'incidente
il luogo dell'incidente
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 18 Set 2025 18:03 ~ ultimo agg. 18:14
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E’ stato rinviato a giudizio per omicidio stradale il 41enne che il 26 novembre del 2024 travolse e uccise sulla Marecchiese il 48enne Massimiliano Crivellari, progettista all’Irci ed ex consigliere comunale a Santarcangelo. Lo ha disposto il giudice Vinicio Cantarini.  
Crivellari stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza di Pietracuta quando è sopraggiunta la Citroen guidata dal 41enne ad una velocità di oltre 90 km/h in un tratto in cui il limite è di 50. Il violento impatto non ha lasciato scampo al 48enne finito sul parabrezza dell’auto e poi volato ad oltre 40 metri di distanza. 
L’udienza preliminare è fissata per prossimo 17 dicembre. 
A difendere il 41enne l’avvocato Massimiliano Orrù. 

Altre notizie
la manifestazione a Rimini
VENERDI' 19 SETTEMBRE

Medio Oriente e Ucraina: tre testimoni diretti a S.Lorenzo in Correggiano
di Redazione
l'aeroporto di Rimini
in moldovia

Nell'estate 2026 arriva al Fellini la rotta Rimini - Chișinău con SkyUp
di Redazione
il TTG 2024
Decisione ufficializzata

Ieg accoglie l'invito: Israele non sarà presente al TTG
di Redazione
Anche la sindaca Angelini all'apertura delle Giornate della Polizia Locale a Riccione
LA TRE GIORNI DI RICCIONE

Quasi duemila partecipanti all'apertura delle Giornate di Polizia Locale
di Stefano Ravaglia
VIDEO
@newsrimini
Solo lettere di cortesia

Ztl, ancora niente multe ma in preesercizio migliaia di potenziali violazioni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO