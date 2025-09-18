A Pietracuta
Investì sulle strisce Massimiliano Crivellari: a giudizio per omicidio stradale
In foto: il luogo dell'incidente
di Redazione
Gio 18 Set 2025 18:03 ~ ultimo agg. 18:14
E’ stato rinviato a giudizio per omicidio stradale il 41enne che il 26 novembre del 2024 travolse e uccise sulla Marecchiese il 48enne Massimiliano Crivellari, progettista all’Irci ed ex consigliere comunale a Santarcangelo. Lo ha disposto il giudice Vinicio Cantarini.
Crivellari stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza di Pietracuta quando è sopraggiunta la Citroen guidata dal 41enne ad una velocità di oltre 90 km/h in un tratto in cui il limite è di 50. Il violento impatto non ha lasciato scampo al 48enne finito sul parabrezza dell’auto e poi volato ad oltre 40 metri di distanza.
L’udienza preliminare è fissata per prossimo 17 dicembre.
A difendere il 41enne l’avvocato Massimiliano Orrù.
