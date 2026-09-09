Maltempo in arrivo. Allerta per temporali prolungata per la giornata di giovedì

Su costa e pianura riminese l'allerta per temporali sale a livello arancione. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha aggiornato l'allerta di oggi e prolungato anche per giovedì 10 settembre l'allerta meteo per temporali e criticità idraulica e idrogeologica in Emilia Romagna.

Per la seconda parte di oggi, mercoledì, sono previsti temporali, anche di forte intensità, su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. Nel pomeriggio, associati ai fenomeni temporaleschi, si prevedono anche venti di raffica di elevata intensità (89 e 102 km/h), più probabili sulle aree di pianura centro-orientale e sulla costa.

Dopo le precipitazioni attese oggi in esaurimento nelle ore notturne, giovedì sono di nuovo previsti temporali anche di forte intensità, più probabili sulle aree appenniniche occidentali e sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati. Tra giovedì e venerdì previsto anche un sensibile calo termico.

Le previsioni di Arpae.