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contaminazioni musicali

Sarah Jane Morris apre le tre serate del festival Balamondo in piazza Cavour

In foto: Sarah Jane Morris
Sarah Jane Morris
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Redazione
   
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Entra nel vivo il Balamondo World Music Festival che, con la direzione artistica di Mirko Casadei, porta in piazza Cavour a Rimini il meglio della musica d'autore internazionale per farla dialogare con i grandi classici della musica popolare di questa terra. Si inizia il giorno 10 Settembre con l’ospite internazionale, la cantante jazz  Sarah Jane Morris, che si esibirà con la sua band, l’artista britannica porterà sul palcoscenico anche il coro gospel Voice of Joy. Il giorno 11 toccherà alla band romana L’Orchestraccia, gruppo itinerante delirante folk-rock romano. Nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una formula innovativa di spettacolo nel panorama italiano, L’Orchestraccia rappresenta sulla scena un unicum in grado di dare vita a una forma che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Il giorno 12 Settembre gran finale con La Notte del Liscio, ospiti gli Elio e Le Storie Tese con il loro nuovo spettacolo  “à la carte" in cui la scaletta di ogni concerto viene decisa direttamente dal pubblico. Lo spettacolo (l'unico a pagamento) unisce la consueta ironia e la grande qualità musicale della band in un formato interattivo. Tutte le sere sul palco a fare gli onori di casa la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e non mancheranno momenti di contaminazione come nel consueto stile del Balamondo.

Il Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Ronagna,  Visit Romagna e del Comune di Rimini.

Informazioni 348 9491101 info@balamondo.it www.balamondo.it

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