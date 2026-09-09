Hashish e armi. Corrieri della droga riminesi arrestati in trasferta ad Ancona

Risiedono a Rimini i due corrieri della droga finiti in manette ad Ancona con oltre due kg di sostanza stupefacente. I finanzieri della Compagnia Pronto Impiego hanno sorpreso i due mentre erano nel parcheggio di una stazione di servizio vicino allo svincolo dell’A14. Alla vista dei militari, hanno cercato di allontanarsi frettolosamente ma sono stati fermati per un controllo più approfondito. Addosso e nell'auto sono stati trovati 2,6 chili di hashish, suddivisi in 26 panetti. Le perquisizioni sono state estese anche alle loro abitazioni riminesi dove, nell'appartamento di uno dei due, sono stati sequestrati circa 9 mila euro in contanti e quattro armi da fuoco con le relative munizioni. Per i due è scattato l'arresto poi convalidato con l'applicazione delle misure della custodia in carcere e dell’obbligo di dimora.