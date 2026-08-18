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SPAZZATRICI IN AZIONE

Maltempo a Riccione, pulizia dei marciapiedi e delle strade dagli aghi di pino

In foto: pulizia della strada
pulizia della strada
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Redazione
   
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Le intense raffiche di vento registrate nella giornata di ieri a Riccione hanno causato la caduta di una notevole quantità di aghi di pino, che hanno ricoperto diverse strade e marciapiedi del territorio comunale. Per garantire la pulizia degli spazi pubblici e il decoro della città, il Comune e Hera hanno subito attivato le operazioni di rimozione dei detriti vegetali.

Le attività prevedono un lavoro di spazzamento intensificato con l’utilizzo di macchine spazzatrici, concentrando gli sforzi sulla raccolta rapida degli accumuli lungo i viali cittadini. La programmazione ricalca le modalità consuete applicate in queste circostanze: gli interventi sono iniziati dalle arterie principali e quelle maggiormente frequentate in questo periodo estivo, per poi proseguire gradualmente in tutti i quartieri fino al completo ripristino delle normali condizioni delle carreggiate e dei camminamenti.

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