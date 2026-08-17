Visita di Papa Leone. T-shirt già esaurite, nuove richieste di pass e volontari

Mancano sei giorni all’incontro con Papa Leone XIV a Rimini e cresce anche l’attesa in città e tra le comunità della Diocesi.

Un segno di questa attesa sono le t-shirt bianche realizzate dalla Diocesi in occasione della visita del Papa: 1.200 sono andate esaurite, tanto che si è reso necessario procedere con una nuova stampa. Le magliette possono essere ritirate negli uffici della Diocesi (stessi orari di ritiro pass) e, nella giornata di sabato 22 agosto, anche al Porto, con un’offerta libera.



Intanto, a piazzale Boscovich, prosegue a ritmo sostenuto il lavoro di allestimento in vista della celebrazione. È ormai pronta anche la grande copia del Crocifisso di Giotto, che sarà collocata sull’altare nei prossimi giorni: un’opera di circa 3 metri per 4, pensata per accompagnare visivamente e spiritualmente il momento della celebrazione.



Continua inoltre, in questi giorni, la richiesta di pass da parte di singole persone desiderose di partecipare alla Messa con il Papa (superate le 6.000 richieste). Sono già stati riempiti i settori giallo e azzurro, così come tutte le 3.500 sedie predisposte per l’occasione e l’area attrezzata di Spiaggia Libera Tutti.

Tra le richieste arrivate in questi giorni c’è anche quella, particolarmente significativa, di un’intera famiglia americana, quella di Mark Freschi, attualmente in vacanza a Viserbella ospite di alcuni parenti. La famiglia, venuta a conoscenza della visita del Papa, ha manifestato il desiderio di non perdere questa occasione e di poter vivere insieme questo momento di festa e di fede.

E proprio nel segno della partecipazione e del servizio continua a crescere anche la disponibilità dei volontari. Sono state infatti circa 80 le nuove richieste di persone che hanno chiesto di poter dare una mano nell’organizzazione della visita. I termini per le iscrizioni erano ormai scaduti, ma davanti a tanto entusiasmo e a uno spirito di servizio così generoso, l’organizzazione ha scelto di accogliere con grande gioia le nuove disponibilità.



Sono piccoli e grandi segnali - sottolineala Diocesi - che raccontano una comunità in movimento: chi prepara gli spazi, chi indossa una maglietta bianca, chi chiede un pass, chi arriva da lontano e chi mette a disposizione il proprio tempo. Tutti, in modi diversi, contribuiscono a preparare l’accoglienza di Papa Leone XIV e a fare della sua visita a Rimini un momento di incontro, di comunione e di festa.

Richiesta pass

Chi non è riuscito ad ottenere pass presso la propria parrocchia o aggregazione di riferimento, i fedeli di altre diocesi, compresi i turisti, possono comunque richiedere il proprio pass per i settori in spiaggia attraverso il modulo online: https://forms.gle/4TzMvETXhfpVMJUE7

Per le persone con disabilità è stata predisposta un’area dedicata presso la Spiaggia Libera Tutti, nei pressi di piazzale Boscovich, con possibilità di accesso insieme a un accompagnatore.

Prenotazioni: https://forms.gle/f65PiAuhK1LaTMhYA



I pass sono solo cartacei e vanno ritirati di persona

Tutti i pass richiesti (compresi quelli per l’incontro in Cattedrale) potranno essere ritirati fino al 20 agosto presso le sale Benzi e S. Colomba in via IV Novembre 35 (locali della Curia vescovile, di fianco alla Cattedrale di Rimini) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19,30. Assieme al pass sarà possibile ritirare i cappellini appositamente preparati per la Visita.

Da venerdì 21 agosto dalle ore 15 alle 18, e sabato 22 agosto dalle ore 9 alle ore 14 i pass verranno consegnati presso la parrocchia di San Girolamo (viale Principe Amedeo, Rimini).

Questa consegna è pensata principalmente per i fedeli provenienti da fuori Diocesi. Tutti gli altri sono invitati a ritirare nei giorni precedenti.

Informazioni

Per informazioni sono attivi anche i canali dedicati:

e-mail: visitapapa@diocesi.rimini.it ; telefono: 0541 1835170 ; WhatsApp: +39 353 413 4163