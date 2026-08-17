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Tentata rapina e lesioni

Sorpreso a rubare nel garage, prende a pugni padre e figlio. Arrestato

In foto: @Questura di Rimini
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Redazione
   
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La Polizia di Stato è intervenuta questa mattina in un condominio in zona Marina Centro, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto un giovane camerunense con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

L'allarme è scattato intorno alle 11:35, quando la Sala Operativa della Questura ha inviato una volante sul posto a seguito di numerose segnalazioni per urla provenienti dall'area dei box auto. Al loro arrivo, i poliziotti hanno fermato una violenta colluttazione tra tre persone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il proprietario del garage, sceso nel locale per recuperare alcuni oggetti personali, aveva notato la saracinesca aperta e diversi beni spostati.

All'interno si nascondeva il giovane che, alla richiesta di spiegazioni, ha sferrato un pugno al volto del proprietario e ha poi aggredito a più riprese il figlio, accorso in difesa del padre. Bloccato dagli agenti e accompagnato negli uffici di via II Giugno per gli accertamenti di rito, il giovane è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini.

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