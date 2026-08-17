Accoltellamento di Ferragosto, ancora grave il giovane operato a Cesena

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Rimini per fare luce su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla spiaggia di Rimini, dove tre tunisini, tra i 19 e i 23 anni, tutti regolari sul territorio e residenti fuori provincia, sono stati accoltellati durante una rissa. Il più grave, colpito al fianco, è stato sottoposto ad intervento chirurgico all'ospedale Bufalini di Cesena. La prognosi resta riservata, ma per i medici non è in pericolo di vita. Dimessi, invece, gli altri due connazionali, feriti in maniera più lieve. Presto verranno tutti sentiti dai militari dell'Arma per cercare di ricostruire sia i motivi da cui è scaturita la rissa sia chi vi abbia preso parte.

Allo stato, quel che è certo, è che l'accoltellamento è avvenuto in spiaggia, lungo gli stabilimenti 5, 6 e 7, dove i giovani si sarebbero affrontati verso la riva, in una zona non coperta dalle telecamere di videosorveglianza. A prendere parte alla zuffa almeno altre tre persone, forse anche di più. Non è escluso che i giovani fuggiti possano essere sempre di nazionalità tunisina. I carabinieri attendono anche gli esiti degli esami alcolemici e tossicologici per capire se i tre giovani feriti fossero sotto l'effetto di alcol o droghe. Sull'arenile non sono stati rinvenuti coltelli, il cui utilizzo però è certo per il tipo di ferite riscontrate. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni personali aggravate.