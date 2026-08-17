Viserba ricorda Romano Garofalo, grande del fumetto, a un mese dalla scomparsa

Viserba ha voluto dedicare una serata al suo viserbese famoso nel mondo. A un mese dalla scomparsa, domenica sera è stato ricordato Romano Garofalo, per decenni protagonista del mondo del fumetto, scomparso il 15 luglio a 85 anni. In piazza Pascoli c'erano in mostra i suoi disegni: Johnny Logan, capo di una scalcagnata banda di cacciatori di taglie. Mostralfonso, lo yeti che con la sua tenera ingenuità faceva emergere i paradossi della società moderna. E tutti i personaggi con i quali Romano Garofalo ha attraversato oltre cinquant'anni di cultura popolare con uno sguardo ironico e intelligente, affermandosi a livello nazionale, nell'editoria del fumetto come a Supergulp in televisione, e non solo. Un evento promosso dal locale Comitato Turistico a poche decine di metri dalla casa dove Romano Garofalo dove tornava per vivere, tra un impegno di lavoro e l'altro, Viserba e i suoi scorci.





