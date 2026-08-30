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gravi e ripetuti episodi

Maltrattamenti al padre malato per denaro. Divieto di avvicinamento per 33enne

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Redazione
   
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Aveva reso un inferno la vita del padre 74enne, l'unico genitore rimasto, affetto da gravi patologie, che minacciava e vessava di continuo pretendendo soldi per comprarsi gli stupefacenti. A un 33enne è stata notificata l'ordinanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa su disposizione del Gip Andrea Falaschetti. Insulti, minacce ma anche il danneggiamento di oggetti erano all'ordine del giorno. Già nel 2020 c'era stata una prima querela, poi archiviata per l'unicità dell'episodio, e il figlio aveva anche intrapreso temporaneamente un percorso di recupero.

La situazione però è di nuovo degenerata con diversi episodi negli ultimi mesi. A fine luglio pretendeva che il padre gli pagasse un viaggio all'estero dove avrebbe raggiunto, a suo dire, una parente malata. Al rifiuto è scattata una violenta testata seguita da una minaccia di morte. Il padre ha cercato di rifugiarsi dietro una porta a vetri che il figlio ha rotto con un pugno e le schegge hanno ferito il padre al volto. Ferita che ha causato una prognosi di 15 giorni. Anche nei giorni successivi, nonostante ci fosse stato l'intervento delle forze dell'ordine, le minacce si sono ripetute per telefono. Il 33enne, denunciato alla Polizia di Stato, dovrà mantenersi ad almeno un chilometro dal padre, con controllo del braccialetto elettronico, e non potrà in nessun modo comunicare con lui.

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