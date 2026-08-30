domenica di controesodo
Al via i rientri dalle vacanze. Code e rallentamenti in A14 verso nord
In foto: dal sito autostrade.it
di Redazione
1 min
Come prevedibile, dal pomeriggio sul tratto romagnolo dell'A14 si registrano code e rallentamenti per il traffico dei vacanzieri di rientro. La situazione più critica dalla diramazione per Ravenna verso nord, con tempi di percorrenza fino a Bologna aumentati di alcune decine di minuti rispetto all'ordinario.
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