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domenica di controesodo

Al via i rientri dalle vacanze. Code e rallentamenti in A14 verso nord

In foto: dal sito autostrade.it
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Come prevedibile, dal pomeriggio sul tratto romagnolo dell'A14 si registrano code e rallentamenti per il traffico dei vacanzieri di rientro. La situazione più critica dalla diramazione per Ravenna verso nord, con tempi di percorrenza fino a Bologna aumentati di alcune decine di minuti rispetto all'ordinario. 

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