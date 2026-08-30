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sotto il cielo velato

La sabbia subsahariana fa impennare il Pm10: sforamenti fuori stagione

In foto: il cielo di venerdì (Newsrimini)
il cielo di venerdì (Newsrimini)
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Redazione
   
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Il carico di sabbia subsahariana si è fatto sentire anche sulle micropolveri. Venerdì scorso anche a Rimini c'è stato uno sforamento del Pm10, caso anomalo per i mesi estivi ma pienamente compatibile con la situazione particolare dei giorni scorsi. Venerdì scorso il Pm10 è salito a 58 microgrammi per metro cubo per poi scendere a 34 sabato. Venerdì hanno superato il limite di 50 sette capoluoghi emiliano-romagnoli su nove, con un picco di 92 a Reggio Emilia. Gli sforamenti del Pm10 sono un fenomeno tipicamente invernale o autunnale, specialmente in condizioni di nebbia o foschia. 

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