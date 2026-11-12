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auto contro il cancello

Malore alla guida, 64enne perde la vita a Santarcangelo

In foto: repertorio
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Redazione
   
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Una 64enne ha purtroppo perso la vita questa mattina in via dell'Argilla a Santarcangelo. La donna era alla guida di un veicolo quando è stata colta da un malore. L'auto fuori controllo ha deviato dalla sede stradale sfondando il cancello di una abitazione lungo la via, per poi terminare la sua corsa collidendo contro un'altra automobile parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale. La salma è stata successivamente trasportata presso la camera mortuaria dell'ospedale di Santarcangelo ed è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente per gli accertamenti di rito.

 

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