dopo il restauro
Ponte di Tiberio, cominciato lo smontaggio dei ponteggi. Riapertura a dicembre
In foto: il ponte di Tiberio
di Redazione
1 min
Sono cominciate, come da programma, le operazioni di smontaggio dei ponteggi utilizzati dalla ditta specializzata che si è occupata dell'intervento di restauro del Ponte di Tiberio.
Fino al 4 dicembre il ponte rimarrà temporaneamente chiuso ai pedoni, con riapertura prevista prima dell'Immacolata. Durante la chiusura del ponte il collegamento pedonale tra San Giuliano e il centro storico è garantito dal percorso che costeggia la piazza sull’Acqua o in alternativa dalla passerella galleggiante a mare del Ponte.
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