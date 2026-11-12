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dopo il restauro

Ponte di Tiberio, cominciato lo smontaggio dei ponteggi. Riapertura a dicembre

In foto: il ponte di Tiberio
il ponte di Tiberio
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Redazione
   
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Sono cominciate, come da programma, le operazioni di smontaggio dei ponteggi utilizzati dalla ditta specializzata che si è occupata dell'intervento di restauro del Ponte di Tiberio.

Fino al 4 dicembre il ponte rimarrà temporaneamente chiuso ai pedoni, con riapertura prevista prima dell'Immacolata. Durante la chiusura del ponte il collegamento pedonale tra San Giuliano e il centro storico è garantito dal percorso che costeggia la piazza sull’Acqua o in alternativa dalla passerella galleggiante a mare del Ponte.

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