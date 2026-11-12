Guai giudiziari dopo un video ironico al proprio cane negli uffici Ausl

Tutto ha inizio il primo aprile negli uffici dell'Ausl di Rimini, dove un 34enne di Riccione si presenta con il proprio animale per richiedere il passaporto canino, il certificato europeo obbligatorio con i dati del proprietario e le vaccinazioni. Durante il percorso tra i corridoi, il giovane estrae lo smartphone e gira un breve filmato ironico, doppiando il cane con una voce contraffatta. Nelle riprese finiscono tuttavia anche due dipendenti sanitari, che non gradiscono la diffusione della loro immagine sui social e sporgono querela. Scatta così un'indagine della Procura di Rimini per trattamento illecito di dati personali.

Il difensore del riccionese, l'avvocato Stefano Caroli, evidenzia come il video avesse una valenza esclusivamente scherzosa, priva di intenti lesivi o di guadagno. Una tesi accolta dalla magistratura: verificata l'assenza di dolo e di danni concreti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione definitiva del caso.