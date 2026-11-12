Vigili del Fuoco sul posto
Incendio in zona Celle vicino ai binari. Disagi per la circolazione ferroviaria
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Un incendio all'altezza delle Celle vicino ai binari sta causando disagi al servizio ferroviario sulla Bologna-Rimini. La circolazione tra le stazioni di Santarcangelo e Rimini è temporaneamente sospesa. i Vigili del Fuoco di Rimini sono usciti per l'intervento.
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