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Vigili del Fuoco sul posto

Incendio in zona Celle vicino ai binari. Disagi per la circolazione ferroviaria

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Un incendio all'altezza delle Celle vicino ai binari sta causando disagi al servizio ferroviario sulla Bologna-Rimini. La circolazione tra le stazioni di Santarcangelo e Rimini è temporaneamente sospesa. i Vigili del Fuoco di Rimini sono usciti per l'intervento. 

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