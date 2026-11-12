Crisi Coop134. Dalla politica aumentano le richieste di risposte concrete

L'impegno per salvaguardare l'occupazione della cooperativa sociale riminese Coop 134 si allarga. Dopo la richiesta dei sindacati, sostenuta dal sindaco e presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, di aprire un tavolo di crisi in Regione, il suo predecessore, il parlamentare del Partito democratico Andrea Gnassi, chiede di "accelerare, perché il tempo stringe e non possiamo permetterci che l'incertezza diventi una crisi irreversibile". E anche le sindache riminesi di Cattolica e San Giovanni in Marignano, Franca Foronchi e Michela Bertuccioli, pronte a partecipare al tavolo istituzionale, auspicano "risposte tempestive e concrete". La situazione di Coop 134 "non può essere lasciata in sospeso", con oltre 500 lavoratori coinvolti, più di 200 nel riminese, argomenta Gnassi. Una crisi di questa portata rischia infatti di "produrre ricadute difficilmente sostenibili per il territorio". I lavoratori, prosegue, rivendicano il "giusto riconoscimento" del contratto e delle retribuzioni spettanti, "non possono essere loro a pagare il prezzo di una difficoltà economica che chiama in causa anche la sostenibilità del sistema degli appalti". Giusta è pure la richiesta di un tavolo istituzionale di crisi in Regione: "Bisogna convocarlo e mettere attorno allo stesso tavolo Regione, Provincia, Comuni, Hera, Atersir e cooperativa, prevedendo anche il coinvolgimento del governo". Servono per Gnassi "chiarezza sui conti, sulle prospettive aziendali, sulla continuità di un servizio pubblico essenziale e sulle garanzie occupazionali"

Gnassi segnala anche la necessità di "rendere il sistema degli appalti più equilibrato e sostenibile", dal rapporto tra chi affida i servizi, grandi società multiutility come Hera, e le cooperative che li svolgono, alla sostenibilità economica degli affidamenti. "Non servono altri rinvii, servono confronto, responsabilità e decisioni", conclude Gnassi. Dal canto loro anche Foronchi e Bertuccioli seguono "con grande attenzione" la situazione di Coop 134, che ha sede nei loro Comuni: si tratta di "una realtà importante non soltanto per il numero di lavoratori coinvolti, ma anche per il suo ruolo sociale". Da qui la disponibilità a partecipare al tavolo richiesto dalle organizzazioni sindacali e rivolto alle Istituzioni per tutelarli. L'augurio, concludono, è che "si arrivi a dare risposte tempestive e concrete visto il coinvolgimento di centinaia di persone e delle loro famiglie".