Resoconto consolidato al 30 settembre: per IEG numeri ancora in crescita

Si chiude il terzo trimestre più importante, dal punto di vista dei risultati, nella storia di Italian Exhibition Group. La società quotata all'Euronext della Borsa di Milano, e leader nell'organizzazione di fiere internazionali in Italia, approvala trimestrale di fine settembre con una crescita in doppia cifra per ricavi e marginalità. E un'ascesa significativa dell'utile confermata dai conti approvati oggi dal Consiglio d'amministrazione.

Ieg raccoglie, così, i benefici della performance del portafoglio eventi, di un calendario fieristivo favorevole, oltre che delle nuove acquisizioni. I ricavi al 30 settembre si attestano a 222,6 milioni (+16,7% anno su anno), il margine Ebitda Adjusted a 59,3 milioni (+31,6% rispetto ai primi nove mesi del 2025) e un margine che tocca il 26,7%. Tale dinamica di crescita molto spiccata si riversa sull'andamento dell'utile del periodo pari a 24,5 milioni, in progresso del 53,3% sui primi tre trimestri del 2025. La posizione finanziaria netta, ovvero l'indebitamento, scende a 112,7 milioni rispetto ai 129,9 milioni registrati al 30 giugno.

In virtù di questi dati, il Cda ha deciso di affinare la 'guidance' nella fascia alta. In conseguenza di questa indicazione il fatturato del 2026 viene stimato, complessivamente, fra i 295 e i 298 milioni, l'Ebitda adjusted fra gli 80 e gli 83 milioni e la posizione finanziaria netta fra gli 85 e i 95 milioni.

Corrado Peraboni

Commenta l'amministratore delegato del Gruppo IEG Corrado Peraboni: “ I primi nove mesi del 2026 premiano, ancora una volta, la coerenza del percorso di IEG: ricavi in crescita del 16,7% e un EBITDA Adjusted che sale di oltre il 30%. Una crescita in linea con la direzione strategica indicata nel piano industriale: scalare la dimensione senza compromettere la redditività ma piuttosto rafforzandola. La focalizzazione sulle attività a maggiore valore aggiunto consentirà al Gruppo di avere un portafoglio più robusto e non soltanto più ampio. Il trimestre ha avuto un simbolo: il nuovo Padiglione 2 di Vicenza, frutto di un lavoro corale, che ha accolto Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold con risultati oltre le attese. Insieme alla forza delle manifestazioni in Brasile, questi risultati hanno consentito di assorbire la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai e di confermare la guidance per l’esercizio 2026 nella sua fascia più alta”.