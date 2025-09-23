  
Indietro
menu
menu

condanna per maltrattamenti

Madre costretta a chiudersi a chiave per sfuggire alla violenza della figlia

In foto: l’aula Gip-Gup del tribunale di Rimini
l’aula Gip-Gup del tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Mar 23 Set 2025 18:25 ~ ultimo agg. 18:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nonostante sia stata giudicata dal perito del giudice, lo psichiatra Renato Ariatti, parzialmente incapace di intendere e volere, una 40enne riminese è stata condannata in abbreviato a un anno e nove mesi di reclusione per le violenze nei confronti della madre di 68 anni. Così ha stabilito la gup Raffaella Ceccarelli, che ha disposto per l'imputata, difesa dall'avvocato Massimo Moraccini, anche la misura di sicurezza della libertà vigilata.

A partire dal 2023, secondo quanto ricostruito dagli uomini della questura di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la 40enne avrebbe messo in atto aggressioni fisiche e minacce di morte nei confronti del genitore convivente, che, in più occasioni, temendo per la propria incolumità, è stato costretto a chiudersi a chiave in camera o a scappare di casa. "Se torni ti ammazzo", le avrebbe intimato la figlia

Durante le sue sfuriate, la 40enne avrebbe tagliato i documenti e i vestiti della madre, le avrebbe lanciato contro diversi oggetti e l'avrebbe persino aggredita. Schiaffi in faccia, calci alla schiena, spintoni e mani collo sono stati tutti documentati dai vari referti del pronto soccorso, con prognosi che variavano da 5 a 20 giorni.  

 

Altre notizie
da Forza Italia Rimini
nel giorno dell'inaugurazione

Nuovo sottopasso stazione. Forza Italia: buona notizia ma diverse perplessità
di Redazione
FOTO
Antichi Frutti, Pennabilli
Eventi e tipicità

Torna la Festa degli Antichi Frutti a Pennabilli
di Redazione
dal sito del comune di Cattolica
Crescita e produttività

Bilancio 2024 positivo per il Comune di Cattolica
di Redazione
il materiale sequestrato
450 grammi di cocaina

Trovato con droga e armi in casa, aggredisce i Carabinieri. Arrestato 25enne
di Redazione
il sindaco Sadegholvaad
su Israele fuori dal TTG

Sadegholvaad riceve sostegno. Gnassi: siano Comuni a riconoscere Palestina
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO