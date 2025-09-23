  
Indietro
menu
menu

Crescita e produttività

Bilancio 2024 positivo per il Comune di Cattolica

In foto: dal sito del comune di Cattolica
dal sito del comune di Cattolica
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 23 Set 2025 18:01 ~ ultimo agg. 18:12
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
“Tra i dati importanti che segnalano il nostro stato di salute, mi preme evidenziare l’importante calo del debito di quasi 5 milioni di euro in due anni, passato da oltre 18 milioni di euro nel 2022 a circa 13milioni e 700mila euro nel 2024, e la chiusura di quattro contenziosi decennali con cui abbiamo alleggerito la posizione del Comune”. Così la Sindaca Franca Foronchi sul bilancio consolidato adottato dalla Giunta qualche giorno fa e pronto ad approdare al prossimo consiglio comunale di lunedì 29 settembre per essere sottoposto al vaglio dell’assise. “Grande è la nostra attenzione e l'impegno di spesa anche sui servizi e sulle misure di sostegno ai  nuclei famigliari – prosegue la prima cittadina -. Nessuno deve rimanere indietro e come istituzioni cerchiamo di colmare quei gap economici che impediscono una parità di opportunità e di crescita. Cattolica deve essere una città sempre più accogliente e inclusiva”.
Altre notizie
il materiale sequestrato
450 grammi di cocaina

Trovato con droga e armi in casa, aggredisce i Carabinieri. Arrestato 25enne
di Redazione
il sindaco Sadegholvaad
su Israele fuori dal TTG

Sadegholvaad riceve sostegno. Gnassi: siano Comuni a riconoscere Palestina
di Redazione
Solidarietà e prevenzione

“Play for Valli”, sbarca il 27 e 28 Settembre al Rio Padel di IgeaMarina
di Redazione
Dialoghi 2025
Eventi pubblici gratuiti

“Dialoghi 2025” l'incontro pubblico sulla demografia al teatro Galli
di Redazione
l’aula del tribunale di Rimini
gara turbata

Casa all'asta ma grazie a due prestanomi resta in suo possesso, donna condannata
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO