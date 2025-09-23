Bilancio 2024 positivo per il Comune di Cattolica

“Tra i dati importanti che segnalano il nostro stato di salute, mi preme evidenziare l’importante calo del debito di quasi 5 milioni di euro in due anni, passato da oltre 18 milioni di euro nel 2022 a circa 13milioni e 700mila euro nel 2024, e la chiusura di quattro contenziosi decennali con cui abbiamo alleggerito la posizione del Comune”. Così la Sindaca Franca Foronchi sul bilancio consolidato adottato dalla Giunta qualche giorno fa e pronto ad approdare al prossimo consiglio comunale di lunedì 29 settembre per essere sottoposto al vaglio dell’assise. “Grande è la nostra attenzione e l'impegno di spesa anche sui servizi e sulle misure di sostegno ai nuclei famigliari – prosegue la prima cittadina -. Nessuno deve rimanere indietro e come istituzioni cerchiamo di colmare quei gap economici che impediscono una parità di opportunità e di crescita. Cattolica deve essere una città sempre più accogliente e inclusiva”.