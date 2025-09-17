  
Indietro
menu
menu

prevista nuova proroga

Lunga vita ai dehors: pandemia finita da anni ma resteranno almeno fino al 2027

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 17 Set 2025 13:19 ~ ultimo agg. 13:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un emendamento di Costanzo Della Porta (FdI), relatore al ddl sulla semplificazione delle attività economiche posticipa al 30 giugno 2027 la scadenza del regime che agevolava la possibilità per gli esercizi di allestire i dehors. La scadenza era inizialmente prevista a fine 2025 ma le agevolazioni e semplificazioni burocratiche per i dehors, introdotte nel 2020 a sostegno dei locali durante la pandemia, sono poi restate sempre attive di proroga in proroga.

Slitta inoltre al 16 dicembre 2026, con proroga di un anno, il termine del decreto legislativo sul “riordino e coordinamento delle norme sulla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico per le imprese di pubblico esercizio (installazione di strutture amovibili)” previsto dalla legge sulla concorrenza già entrata in vigore nel dicembre 2024.

Altre notizie
Jamil Sadegholvaad
Proposta di emendamento

Imposta di soggiorno a supporto della sicurezza. Inviata la lettera la ministro
di Redazione
Giornate di Polizia Locale
organizzate da Gruppo Maggioli

Al via a Riccione le 44° Giornate di Polizia Locale. Attesi 2.500 partecipanti
di Redazione
il tratto 6 del Parco del Mare
Il nuovo lungomare

Parco del Mare: istituita l'area pedonale Murri, a fine mese concluso tratto 7
di Redazione
FOTO
il ponte su viale Dante
approvato progetto

Il comune di Riccione alla ricerca di fondi per canale e ponte su via Dante
di Redazione
Il tribunale di Rimini
rinvio a febbraio

Il caso dei green pass falsi in Tribunale. L'Ausl si costituisce parte civile
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO