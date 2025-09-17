Lunga vita ai dehors: pandemia finita da anni ma resteranno almeno fino al 2027

Un emendamento di Costanzo Della Porta (FdI), relatore al ddl sulla semplificazione delle attività economiche posticipa al 30 giugno 2027 la scadenza del regime che agevolava la possibilità per gli esercizi di allestire i dehors. La scadenza era inizialmente prevista a fine 2025 ma le agevolazioni e semplificazioni burocratiche per i dehors, introdotte nel 2020 a sostegno dei locali durante la pandemia, sono poi restate sempre attive di proroga in proroga.

Slitta inoltre al 16 dicembre 2026, con proroga di un anno, il termine del decreto legislativo sul “riordino e coordinamento delle norme sulla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico per le imprese di pubblico esercizio (installazione di strutture amovibili)” previsto dalla legge sulla concorrenza già entrata in vigore nel dicembre 2024.