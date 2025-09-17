  
Il nuovo lungomare

Parco del Mare: istituita l'area pedonale Murri, a fine mese concluso tratto 7

In foto: il tratto 6 del Parco del Mare
il tratto 6 del Parco del Mare
di Redazione   
Mer 17 Set 2025 12:36 ~ ultimo agg. 12:45
La Giunta di Rimini ha approvato l'istituzione formale dell’Area Pedonale Murri, nel tratto compreso tra Piazzale Gondar e Viale Siracusa (dal bagno 100 al bagno 89). La delibera è analoga a quelle già approvate in precedenza per i tratti 2, 3 e 8 del Parco del Mare e rientra negli atti previsti dal codice della strada.

La pedonalizzazione del tratto del Lungomare Murri ha l’obiettivo di formalizzare l’uso dell’area a prevalenza ciclopedonale: i pedoni possono utilizzare il deck, mentre le biciclette hanno a disposizione il percorso in grano resina e piastrellato. È previsto nel tratto carrabile il transito esclusivamente per i mezzi autorizzati, con limite di velocità di 20 km/h e bassa percorrenza, un sistema pensato per incentivare la mobilità dolce e la fruizione lenta del lungomare.

Intanto è in fase di completamento il tratto 7 (da viale Siracusa ai giardini Artemisia Gentileschi, tra Marebello e Rivazzurra). Già nei mesi scorsi si erano  conclusi i lavori dal bagno 115 al 120 e tra i bagni 100 e 103/4, comprensiva della nuova area giochi all’altezza del bagno 102/103. Entro il mese di settembre l’intero tratto, circa un chilometro di lungomare, dal bagno 100 al 120, sarà definitivamente ultimato.

