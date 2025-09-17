  
approvato progetto

Il comune di Riccione alla ricerca di fondi per canale e ponte su via Dante

In foto: il ponte su viale Dante
il ponte su viale Dante
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 17 Set 2025 12:28 ~ ultimo agg. 13:09
Tempo di lettura 2 min
Un progetto di riqualificazione da 1,5 milioni di euro per cui il Comune di Riccione è alla ricerca di fondi nazionali. E' quello che interesserà la banchina di viale Parini, nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale Dante, e il ponte di viale Dante tra viale Parini e viale Bellini. Si tratta di un intervento che si inserisce nella riqualificazione del canale, che ha già interessato viale Bellini ed è in corso su un tratto di viale Parini, dove la pavimentazione sarà completata in autunno. Il nuovo progetto sarà candidato al Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2025, con un contributo richiesto al Ministero del Turismo e una quota garantita dal Comune.  Per l'intervento sulla banchina sono già previsti dei fondi comunali a cui si vorrebbe aggiungere quelli del bando con cui si farebbe anche la nuova piazza sul porto.

La passeggiata verrà resa più ampia e accessibile, con nuovi arredi e spazi verdi, mentre il ponte di viale Dante è pensato come un palcoscenico per accogliere eventi culturali, sportivi e turistici durante tutto l’anno. 

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini: "Con questo intervento ci concentriamo su un’area che diventerà il cuore pulsante degli eventi e della socialità cittadina. Non è solo una riqualificazione estetica: è un progetto che valorizza l’identità di Riccione e la sua vocazione turistica, rafforzando al tempo stesso la qualità della vita quotidiana dei cittadini e l’attrattività della città durante tutto l’anno".

