Nel pomeriggio
Lite in centro a Bellaria: 60enne trasportato in eliambulanza a Cesena
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Lun 17 Nov 2025 18:11 ~ ultimo agg. 18:18
Una violenta lite nel pomeriggio a Bellaria Igea Marina è degenerata fino a portare al ferimento di una persona. Il diverbio, per cause da appurare, è scoppiato tra un 60enne del posto ed un 30enne di origine albanese. I due sarebbero vicini di casa. Ad avere la peggio è stato il più anziano dei due che è finito a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118. A lanciare l’allarme alcuni passanti mentre il 30enne si sarebbe allontanato in fretta. Le condizioni dell’uomo, stabilizzato sul posto, hanno costretto all’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco distante dal municipio. Delle indagini si occupano i Carabinieri che si sono interfacciati anche con la Polizia Locale.
