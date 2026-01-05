  
Indietro
menu
menu

giornalismo in lutto

Si è spento Gianluigi Armaroli, corrispondente per l'Emilia Romagna del Tg5

In foto: Gianluigi Armaroli
Gianluigi Armaroli
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 5 Gen 2026 15:48 ~ ultimo agg. 16:05
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è spento a 77 anni il giornalista televisivo Gianluigi Armaroli. Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti in scenografia, aveva poi lavorato come attore radiofonico e televisivo prima di passare a Mediaset. Era stato corrispondente del TG5 per l'Emilia Romagna, dove in tante occasioni ha raccontato personaggi, fatti ed eventi della Riviera. 

Così lo ricorda Italian Exhibition Group: "Ciao Gianlugi, grande giornalista, amico come pochi. 
In questo anno appena iniziato ci lasci un vuoto enorme. 
IEG ti deve molto, i tuoi servizi l’hanno aiutata ad essere nota ovunque. 
La tua intelligente ironia, profonda cultura, raro garbo erano garanzia di credibilità e di autorevolezza". 

Così lo ricorda il presidente della Regione Michele De Pascale: “Una perdita che ci rattrista profondamente, perché con Gianluigi Armaroli non se ne va solo un grande giornalista, ma anche un persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare agli italiani, con acutezza e passione, l’Emilia-Romagna, la sua terra, che amava tanto. Un cordoglio sentito a familiari, amici e colleghi, con la speranza che la sua eredità di professionista di grande esperienza e dedizione, impegnato e appassionato, possa continuare a ispirare ed essere d’esempio per il lavoro delle nuove generazioni di giornalisti”.

Altre notizie
l'ospedale Infermi (Google Maps)
risoluzione in Regione

Parcheggio ospedale a pagamento anche a PS e obitorio. Marcello (FdI): inciviltà
di Redazione
Gene Gnocchi
"SCONCERTO ROCK"

Epifania con Gene Gnocchi a Bellaria Igea-Marina
di Redazione
l’ospedale Infermi
tesoretto da 340mila euro

Parcheggio dell'ospedale. Marcello (FdI): tornerò a chiedere gratuità
di Redazione
Vincenzo con il sindaco e i figli
ULTIMO FACCHINO DELLA CITTA'

Santarcangelo, gli auguri del sindaco al centenario Pietro Vincenzi
di Redazione
i festeggiamenti
INSIEME ALL'ASSESSORA MATTEI

100 anni per Nonna Rosina: festa in famiglia con figli e nipoti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO