Si è spento Gianluigi Armaroli, corrispondente per l'Emilia Romagna del Tg5

Si è spento a 77 anni il giornalista televisivo Gianluigi Armaroli. Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti in scenografia, aveva poi lavorato come attore radiofonico e televisivo prima di passare a Mediaset. Era stato corrispondente del TG5 per l'Emilia Romagna, dove in tante occasioni ha raccontato personaggi, fatti ed eventi della Riviera.

Così lo ricorda Italian Exhibition Group: "Ciao Gianlugi, grande giornalista, amico come pochi.

In questo anno appena iniziato ci lasci un vuoto enorme.

IEG ti deve molto, i tuoi servizi l’hanno aiutata ad essere nota ovunque.

La tua intelligente ironia, profonda cultura, raro garbo erano garanzia di credibilità e di autorevolezza".

Così lo ricorda il presidente della Regione Michele De Pascale: “Una perdita che ci rattrista profondamente, perché con Gianluigi Armaroli non se ne va solo un grande giornalista, ma anche un persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare agli italiani, con acutezza e passione, l’Emilia-Romagna, la sua terra, che amava tanto. Un cordoglio sentito a familiari, amici e colleghi, con la speranza che la sua eredità di professionista di grande esperienza e dedizione, impegnato e appassionato, possa continuare a ispirare ed essere d’esempio per il lavoro delle nuove generazioni di giornalisti”.