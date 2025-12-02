Perde busta con 3.250 € al supermarket. Ci pensano una cittadina e i Carabinieri

Una 60enne riccionese, dopo aver trovato all’interno di un supermercato una busta contenente 3.250 euro in contanti, non ha esitato a rivolgersi ai Carabinieri restituire quanto rinvenuto.

I militari, presa in consegna la busta con il denaro, si sono messi immediatamente al lavoro per individuare il proprietario. A partire dall’intestazione dell’istituto bancario sulla busta contenente le banconote, tramite accertamenti e verifiche sono arrivati in breve tempo all’identificazione del proprietario: un pensionato riccionese di 89 anni, residente in Lombardia.

Invitato in caserma, l’anziano, incredulo per la positiva evoluzione, ha potuto così rientrare in possesso dell’intera somma, manifestando sincera riconoscenza verso la donna che ha dato prova di grande senso civico e nei confronti dei Carabinieri che sono riusciti a porre rimedio alla sua “salata” distrazione.

I Carabinieri di Riccione hanno voluto sottolineare pubblicamente il valore del gesto dell’onesta concittadina, ricordando come "episodi di questo tipo non siano soltanto fatti di cronaca, ma rappresentino il cuore della sicurezza partecipata: cittadini che collaborano e Carabinieri che, con un lavoro silenzioso ma costante, garantiscono legalità, sostegno e prossimità sul territorio. Un intervento che va oltre la restituzione di una somma di denaro, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la fiducia nelle istituzioni".