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Lungo via Santa Cristina

Giovane in prognosi riservata dopo un incidente in motorino

In foto: il motorino finito a bordo strada dopo l'impatto (Adriapress)
il motorino finito a bordo strada dopo l'impatto (Adriapress)
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Redazione
   
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Sono serie le condizioni di un 17enne rimasto ferito venerdì pomeriggio in un incidente avvenuto lungo via Santa Cristina a Rimini. Dai primi accertamenti, sembra che il giovane abbia perso il controllo dello scooter dopo aver sorpassato una vettura. Il mezzo avrebbe poi impattato un palo della segnaletica prima di finire fuori strada, in un fossato. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 che ne hanno disposto poi il trasporto in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena, dove risulta ricoverato in prognosi riservata. Per ricostruire la dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Rimini. 

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