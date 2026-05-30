Vecchia piscina comunale. Società aveva presentato restyling da 500.000 euro

Mentre la nuova piscina comunale da un paio di mesi opera a pieno regime a Viserba, per quella vecchia e ormai chiusa al Flaminio si prospetta un futuro da palestra. Ma il progetto, ha spiegato l’amministrazione, sarà messo nero su bianco solo nella seconda metà del 2027. Per mantenere aperto l’ex impianto natatorio aveva presentato una proposta di ristrutturazione la Virtus Buonconvento, società che lo aveva gestito negli ultimi anni. Ma nonostante svariati incontri, rimpalli tra comune e provincia, e una proposta formalizzata a fine febbraio non sono arrivate risposte di alcun tipo. Il progetto, da circa 500mila euro, prevedeva la risistemazione della centrale idrica, il rifacimento di quella termica e la ristrutturazione degli spogliatoi. Sarebbe rimasta quindi una piscina a servizio del quartiere e del centro storico. A spiegarlo è il presidente della Virtus Buonconento, Gianluca Valeri, evidenziando come su richiesta dell'amministrazione fosse stato presentato anche un Piano Economico Finanziario dettagliato. Per la progettazione definitiva, che prevede già un esborso economico, la società attendeva un cenno d'assenso che però non è arrivato. "Anche l'ipotesi di realizzare una palestra - spiega - non ci è mai stata detta. Se ci avessero detto che c'era un altro progetto sarebbe comunque stata una risposta alle nostre richieste".

L'intervista di Gianluca Valeri a Icaro TV

https://www.icaroplay.it/programmi/vecchia-piscina-comunale-societa-aveva-presentato-restyling-da-500-000-euro/

L'intervista all'assessore allo sport del comune di Rimini Michele Lari